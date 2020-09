The Taste : Langenfelder trifft den Geschmack

Der Langenfelder Mario Gegner (Bild) hat es bei „The Taste“ ins Team von Titel-Verteidiger und Spitzenkoch Alexander Herrmann geschafft. Foto: SAT.1/Jens Hartmann

„The Taste“, Mittwoch, 9. September, 20.15 Uhr, Sat1. Der Langenfelder Mario Gegner hat es geschafft: In der Fernseh-Kochshow „The Taste“ tritt der 32-Jährige am Mittwoch, 9. September, unter den besten 16 Teilnehmern im Team des Spitzenkochs Alexander Herrmann an.

In der bei Sat1 ausgestrahlten Sendung steht der Löffel im Fokus. Am Anfang muss jeder Kandidat vier Probierlöffel für die Coaches Herrmann, Tim Raue, Alexander Kumptner und Frank Rosin anrichten. Die Spitzenköche verkosten unter der Moderation von Angelina Kirsch blind und entscheiden, ob sie den Kandidat in ihrem Team haben möchten.

Angelina Kirsch (m.) moderiert, die Spitzenköche Frank Rosin (v.l.), Alexander Kumptner, Tim Raue und Alexander Herrmann bilden eigene Teams. Foto: SAT.1/Jens Hartmann

Mario Gegners Gericht auf dem The-Taste-Löffel, der beim fränkischen Koch Herrmann Gefallen fand: dekonstruierte Guacamole in zweifarbigem Crêpe, Avocado-Bacon-Creme und Cheddar Chip. Auch seine Frau Alina (28) hatte ihr Glück versucht, doch mit ihrem Löffel die vier Coaches nicht überzeugen können. Der 32-Jährige ist nach eigenen Angaben Autodidakt und aktuell Hausmann, hilft nebenbei als Koch in dem Langenfelder Unternehmen „Catering Zanders“ aus. Dort arbeitet seine Frau Alina als Chef de Partie.

Mario Gegner kocht, wie er sagt, seit seinem zwölften Lebensjahr. „Ich habe mir viel selbst beigebracht und früher einiges von meiner Mutter gelernt.“ Beruflich habe er alle Stationen in der Küche durchlaufen – ohne eine klassische Ausbildung. „Ich war Tellerwäscher, Küchenhilfe, Beikoch, Koch und dann Küchenleiter.“

