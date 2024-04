Die Vor-Fortsetzung der Monheim Triennale II findet vom 4. bis zum 6. Juli 2024 statt Mika Kaurismäki dreht einen Film über „The Prequel“

New York, Vancouver, Monheim, das weltweite, künstlerisch kuratorische Netzwerk der Monheim Triennale wächst. Demzufolge hatten sich zum Pressegespräch zu „The Prequel“ nicht nur Triennale- Intendant Reiner Michalke, Musikerin Shannon Barnett sowie Bürgermeister Daniel Zimmermann auf dem Podium in der Villa am Greisbachsee eingefunden, sondern auch die beiden Kuratorinnen Jessica Hallock (New York) und Rainbow Robert (Vancouver) waren per Internet-Video präsent.