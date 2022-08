Konzert auf dem Marktplatz : Beatles-Feeling mit The Peteles bei Langenfeld live

Langenfeld Die „Pilzköpfe“ kehren zurück und präsentieren die bekanntesten Songs der legendären Liverpooler Erfolgsband.

Beatles-Feeling schwebt am Mittwoch, 3. August, über den Langenfelder Marktplatz. Die Gruppe The Peteles erinnert an die legendären Pilzköpfe, die viele Bands nach ihnen beeinflussten. Und so „schmuggelt“ das Quartett – Armin Seibert, Marco Orthen, Tino Moskopp und Peter Seel – entsprechende Songs unter anderem von Jimi Hendrix, Deep Purple, Queen und Prince sowie bekannten anderen Bands zwischen die Welt-Hymnen der Liverpooler. In ihrer Version klingen die Songs der Beatles allerdings eigenwilliger und teils rockiger, als man sie je gehört hat. Und damit sind sie entfernt von angestaubter Oldiemusik: The Peteles bieten ungeschliffenen Rock’n’Roll und zeitlose Klassiker. „Langenfeld live“ startet um 18 Uhr und bringt bis 21 Uhr Stimmung auf den Platz. „Wir bieten eine tolle Gelegenheit, in einer Sommernacht einige entspannte Stunden zu verbringen und gemeinsam mit Freunden den Feierabend zu genießen“, sagt Organisator Jan Christoph Zimmermann. Das gesamte Sommer-Spektakel auf dem Marktplatz ist für die Besucher kostenlos, nur das Mitbringen von eigenen Getränken ist untersagt. Es ist sowohl Bargeld- als auch zum dritten Mal EC-Kartenzahlung möglich. Für Essen und Trinken wird selbstverständlich gesorgt sein. Die Konzerte finden bei jedem Wetter statt.