Kultur in Langenfeld : „The Chambers“ gastieren in der Wasserburg Haus Graven

Das Ensemble „The Chambers“ ist zu Gast in der Langenfelder Wasserburg Haus Graven. Foto: Veranstalter

Langenfeld Freunde der klassischen Musik können sich auf einen Abend in der Wasserburg freuen. Auf dem Programm stehen unter anderem Vivaldi, Schubert und Wagner.

Das Langenfelder Kulturleben kehrt mit großen Schritten zurück: Am Sonntag, 24. April, beginnt um 19 Uhr das Frühlingskonzert mit dem Kammerorchester „The Chambers – die Virtuosen aus Köln“.

Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Antonio Vivaldi (Violinkonzert Nr. 11), Gabriel Fauré, Antonin Dvořák (Slawische Tänze), Johann Joachim Quantz (Flötenkonzert in G-Dur), Franz Schubert und Richard Wagner.

Einlass in die Wasserburg Haus Graven in Langenfeld-Wiescheid ist ab 18.30 Uhr. Für Autofahrer steht der Parkplatz am Segelfluggelände, Graf-von-Mirbach-Weg 15 in Langenfeld-Wiescheid, zur Verfügung (Zufahrt nur über Haus-Gravener-Straße). Über einen beleuchteten Fußweg erreicht man nach zehn Minuten die Wasserburg.

Seit 2013 treten „The Chambers“ mit ihren Solisten in Deutschland und europaweit auf. Die acht Absolventen und Studenten renommierter Musikhochschulen, insbesondere der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, konzertieren unter der musikalischen Leitung des Geigers, Arrangeurs und Komponisten Artiom Kononov, in der Wasserburg Haus Graven.

Karten gibt es für 23 Euro (plus Vorverkaufsgebühr) im Vorverkauf im Bürgerbüro im Rathaus Langenfeld, im Schauplatz Langenfeld, bei Sky-Musik am Marktplatz Langenfeld oder unter www.haus-graven.de online sowie für 26 Euro an der Abendkasse.

Es gelten die 2-G-Regeln (geimpft/ genesen und aktueller Test / beziehungsweise Boosterimpfung). Es muss eine Schutzmaske getragen werden.

(dh)