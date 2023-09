1,1 Millionen Euro für Monheim-Installation Triennale-Macher zu Teuer-Kunst: Wir waren’s nicht

Koste es, was sie wollen. Was sie, die Künstler wollen. So könnte man die Linie der Stadt Monheim auf den Punkt bringen, die Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) am Mittwochabend im städtischen Kulturausschuss wortreich erläuterte. Es geht um die Linie beim Ankauf von Kunst im allgemeinen und der Marienburgpark-Installation „Yes There No Where“ von Robert Wilson im besonderen.