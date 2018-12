Langenfeld/Monheim: 2019 ist in beiden Städten viel geboten

LANGENFELD/MONHEIM In Langenfeld wird mit dem Ländermotto „Frankreich“ auch das Jubiläum der 50 Jahre bestehenden Städtepartnerschaft mit Senlis gefeiert.

Langenfeld Im alljährlich wechselnden Langenfelder Ländermotto für kulturelle und sonstige Veranstaltungen ist 2019 Frankreich an der Reihe. „Das hat diesmal einen besonderen Anlass“, betont Bürgermeister Frank Schneider. „Wir feiern das 50-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Senlis.“ Laut Citymanager Jan Christoph Zimmermann kommen zu einem Festwochenende am 4./5. Mai viele Senliser nach Langenfeld. „Unter anderem gibt es dann ein großes Streetfood-Festival mit französischem Touch.“ Auch bei der alljährlichen Schlemmermeile in der Langenfelder Fußgängerzone (31. August/1. September) werden Köche von Restaurants aus der Region jeweils mindestens ein französisches Gericht in ihren Pagodenzelten zubereiten.

Ansonsten prägen vor allem Traditionsveranstaltungen den Langenfelder Terminkalender 2019. Die Freiluftsaison startet mit dem Straßenkarneval. Nach Altweiber (28. Februar) folgen der Langenfelder Zoch (2. März) sowie die Veedelszüge in Berghausen und bei abendlicher Dunkelheit in Reusrath (beide 3. März). Zum Ostermarkt in der Stadthalle (6./7. April) gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag. Das Stadtfest der Vereine mit Kirmes auf dem Marktplatz und auf dem Rathaus-Parkplatz folgt kurz darauf (12. bis 15. April). Im Mai ziehen nach dem oben genannten Senlis-Fest die Berufsorientierungsbörse in der Stadthalle (15. Mai) und das Internationale Kinder- und Familienfest im Freizeitpark Langfort (18./19. Mai) viele Menschen an. Das ZNS-Fest zugunsten Unfallverletzter mit geschädigtem Zentralen Nervensystem füllt am 1. und 2. Juni (mit verkaufsoffenem Sonntag) die City. Das Erdbeerfest auf dem Weeger-Hof steht am 15./16. Juni an. Kurz vor den Sommerferien wird es mit dem 7. Sparkassen-Mittsommernachtslauf (28. Juni) sportlich und mit dem mittelalterlichen Markt in der Wasserburg Haus Graven (29./30. Juni) historisch. Am 10. Juli ist das erste der Langenfeld-Live-Freiluftkonzerte an sieben Mittwochabenden hintereinander gratis auf dem Marktplatz. Nach der oben genannten Schlemmermeile wird das Flugplatzfest auf dem Wiescheider Segelfluggelände (7./8. September) der nächste Publikumsmagnet sein. Das Schoppenfest (13.-15. September) zieht Weinfreunde auf den Marktplatz. Ebenfalls in der City werden der Herbstmarkt (28./29. September) und die Eröffnung des Weihnachtsmarkts (30.November/1. Dezember) jeweils von verkaufsoffenen Sonntagen begleitet.