Regionalwettbewerb Jugend musiziert am 27. und 28. Januar Rund 200 Teilnehmende beweisen ihr Können

Zuhörer sind willkommen, werden allerdings die Qual der Wahl haben, denn musiziert wird parallel in mehreren Räumen: Am Samstag (27. Januar) spielen in den Räumen 3, 27 und 31 der Musik- und Kunstschule ganztägig die Holzbläser und Trompeter sowie im VHS-Raum im Forum die Gitarristen. Im Theatersaal des Forums geben zunächst die Schlagzeuger ihr Können zum Besten, anschließend treten die Musical-Sängerinnen auf. Am Sonntag (28. Januar) bevölkern die Querflötisten und Saxophonisten die Räume 3 und 27 der Musik- und Kunstschule. In der Aula der Musik- und Kunstschule wird vier- bis achthändig Klavier gespielt. Im Forum greifen im VHS-Raum die Mandolinen- und Baĝlama-Solisten ins Wettbewerbsgeschehen ein. Im Theatersaal geben zunächst die Duos Klavier/Streichinstrument den Ton an, bis sie von den Blechbläsern (Posaune, Horn) abgelöst werden.