TC Blau-Weiß und BTSC Monheimer Sportvereine begeistern Kinder mit Extras

Unter der Leitung des Jugend-Teams („J-Team“) fand das letzte TC-Blau-Weiß-Turnier 2023 in der Tennishalle am Sandberg statt und vereinte talentierte Nachwuchsspieler aus allen Monheimer Tennisvereinen. Die Veranstaltung übertraf die Erwartungen von Teilnehmern und Organisatoren gleichermaßen. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen starteten ein spannendes Tie-Break-Turnier für erfahrene Spielern sowie unterhaltsame Aktivitäten für die jüngeren Teilnehmer. Gebäck und wärmender Kinderpunsch sorgten für eine festliche Atmosphäre zwischen den Spielen. Jeder Teilnehmer erhielt ein kleines Geschenk. Das J-Team, bestehend aus ehrenamtlich engagierten Jugendlichen, glänzte nicht nur in der Organisation, sondern trug auch dazu bei, die verschiedenen jungen Tennisspieler zu vereinen. Jugendwart Anton Knaus zeigte sich zufrieden mit dem Erfolg des Events: „Das Turnier ist nicht nur sportlich, sondern auch ein Symbol für die Zusammenführung und Stärkung der Tennisgemeinschaft“, sagte Knaus.