Stadtgespräch : 17 Kinder und Jugendliche haben Spaß beim Pizza-Cup

Der Tennis-Nachwuchs mit Trainer Drago Dugandzic auf der Anlage an der Marderstraße. Foto: RP/Verein

Monheim Die Gruppensieger freuen sich über ein T-Shirt.

Der TC Blau-Weiß Monheim hat kürzlich ein geselliges Jugendturnier veranstaltet. 17 Kinder und Jugendliche fanden sich zum „Pizza-Cup“ auf der Anlage an der Marderstraße ein. Sie waren der Einladung von Trainers Drago Dugandzic gefolgt, der nach dem erfolgreichen „Spaghetti Open“ im Frühjahr ein zweites Spaßturnier unter neuem Motto anberaumt hatte. Unter den Teilnehmern überwogen Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Gespielt wurde bei schönem Wetter in drei Gruppen, eingeteilt nach Alter und Spielstärke. Am Nachmittag waren Spiel und Spaß vorbei, die Punkte verteilt und die Spieler erschöpft. Die Gruppensieger erhielten ein Yonex-T-Shirt. Letzten Endes fühlten sich nach dem gelungenen Turnier aber alle als Sieger. Zum Abschluss gab es entsprechend dem Turniermotto für jeden eine Pizza, nach eigener Wahl.