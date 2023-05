Tausende feiern Spielbank Monheim-Opening Glückskekse in Baumberg

Bei den alten Römern nannte es sich „Brot und Spiele“, bei den neuen Monheimern sind es „Winner Week“ und „Cash Cookies“. Letztere warfen Showmaster Lukas Sauer und seine Assistentin Steffi unters Volk. Und das reckte die Hände nach den mit Geld gefüllten Glückskeksen. Anlass war die Eröffnung der Spielbank in Baumberg, die mit besagter „Winner Week“ kräftig gefeiert wurde. Allein in den ersten Tagen des „Grand Openings“, das jetzt zu Ende ging, strömten laut Merkur Spielbanken NRW rund 6000 Glücksspieler und Neugierige ins Casino. Um zu beschreiben, was in dem „Glücksspieltempel“ an Bingo und anderen „Gameshows“ so alles abging, fehlen dem Unternehmen nicht die Worte: „Epizentrum des Entertainments im Rheinland“, „fulminanter Einstand in unsere Festwoche“, „das Publikum war elektrisiert und begeistert“. Den „kolossalen Abschluss der Winner Week“ bildete demnach die „Gameshow Auto-Alarm“, bei der ein „Luxusschlitten“ im Wert von rund 115.000 Euro zu gewinnen war. Und es spielte noch eine Kölner Kultband, die den Gästen einheizte. Ihr Name: „Miljö“.