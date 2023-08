Monheimer Karnevalsvereine Neue Tanzübungshalle zu heiß fürs Training?

Vor wenigen Wochen wurde die neue Tanzübungshalle an die Karnevalsvereine übergeben. Das attraktive Gebäude besticht durch 7,5 Meter hohe Decken, einen Parkett-Sportboden und große Spiegel an der rückwärtigen Wand. Aber die Halle hat einen Makel: trotz Lüftung wird es im Sommer drinnen wohl viel zu heiß fürs Training. Das war jetzt aus gut unterrichteten Kreisen zu erfahren. Die Halle an der Frohnstraße sei nach Westen ausgerichtet. Aus Lärmschutzgründen könnten die Fenster nicht geöffnet werden. Die Lüftung sei so eingestellt, dass sie nicht mehr als 55 Dezibel Lärm erzeuge. Ab 22 Uhr werde sie auf 0 heruntergefahren. Eine Klimaanlage gebe es aus Kostengründen nicht. Mit der bisherigen Einstellung sei es in den Toiletten und Sanitärräumen eiskalt gewesen, die Übungshalle hingegen habe nicht ausreichend heruntergekühlt werden können. Auch im Gesellschaftsraum in der ersten Etage habe den Karnevalisten bei Zusammenkünften der Schweiß auf der Stirn gestanden. Dort könne man aber wenigsten die Fenster öffnen, heißt es weiter. Die Stadtverwaltung sei informiert worden und habe die Lüftungsanlage inzwischen nachjustieren lassen. Mit dem beginnenden Spätsommer sinken die Temperaturen draußen und damit auch in der Halle. Seitdem gibt es weniger Klagen.