Langenfeld Monheim am 30. April 2023 Hier geht es zum Tanz in den Mai

Schon was vor am 30. april? nein. Dann auf zum Tanz in den Mai rund ums Schützenheim Reusrath: Wer auf kühle Getränke, fantastische Maibowle, delikate Grillspezialitäten und beschwingende Musik in eloquenter Gesellschaft steht, sollte am Sonntag, 30. April, am Schützenheim in Reusrath vorbeischauen. die St.-Sebastianus Schützenbruderschaft freut sich auf viele Gäste. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Einritt kostet fünf Euro.