Tag des Sports Die Sportstadt Langenfeld zeigt, was sie kann

Es gibt hunderte, wenn nicht tausende Gewinner an diesem Samstag. Einer aber ganz konkret ist Lias Dimitri Harms. Der Junge bekommt nach dem 16. Langenfelder Kindertriathlon die Siegermedaille in seiner Altersklasse (Jahrgang 2016) umgehängt. 50 Meter Schwimmen, je nach Alter 1,25 oder 2,5 Kilometer Radfahren und 500 Meter Laufen lauten die bewährten Distanzen auf dem Stadtbad-Gelände und der Langforter Straße davor. Der jährliche Nachwuchswettbewerb mit diesmal 200 teilnehmenden Schülern hat Tradition, ist jedoch 2023 auch Auftakt für einen besonderen Tag in Langenfeld, den Tag des Sports.