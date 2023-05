Tag der offenen Tür in Langenfeld Musikschule bietet Konzerte, Musiktheater und Kuchen

Die städtische Musikschule Langenfeld lädt zum Tag der offenen Tür. Die Veranstaltung am Sonntag, 21. Mai, in Kulturzentrum und Stadthalle beginnt im großen Saal des Schauplatzes mit dem Konzert „Licht aus – Musik an“ des Langenfelder Kinder- und Jugendchors in Kooperation mit Concerto Langenfeld und der Musikschule. Karten für das Konzert erhalten Interessierte über die Homepage des Schauplatzes. Von 14 bis 17 Uhr können die Besucher alle Instrumente ausprobieren und sich beraten lassen. Die Instrumentenvorstellung findet im Kulturzentrums statt. Parallel dazu ist um 14 Uhr ein Vorspiel von Musikschülern im kleinen Saal des Schauplatzes. Im inklusiven Musiktheater um 15.30 Uhr im großen Saal des Schauplatzes verzaubert ein Ensemble aus jungen Kräften der schulischen Kooperationspartner der Musikschule sowie der Musikschul-Lehrkräfte mit einer mitreißenden Geschichte. Um 16.30 Uhr stellt sich im kleinen Saal des Schauplatzes die Musikwerkstatt der Musikschule vor. Hier können die Gäste mit den Schülern die Welt der Klänge erleben.