Tag der offenen Tür beim Reiterhof Monheim

Monheim Aus dem ganzen Umkreis haben Reitfreunde den Tag der offenen Tür des RSV am Rhein besucht. die Veranstalter sprechen von 250 Neugierigen.

Die mediale Aufmerksamkeit, was die Zukunft des Reitsportvereins (RSV) Monheim betrifft, hat viele Neugierige zum Tag der offenen Tür in den Rheinbogen gelockt. „Viele freuen sich einfach“, dass es weitergehen soll“, berichtet Vereinssprecherin Denise Jahn. Auch nach Unterschriftenlisten hätten die Besucher gefragt, um sich für den Erhalt der Anlage einzusetzen. die gab es allerdings nicht.

Darüber hinaus soll der Verein langfristig seine Gemeinnützigkeit wieder erhalten. Neben der Vorlage von Steuerbescheiden müssten dafür auch vereinseigene Aktivitäten, wie etwa die Veranstaltung eines Tags der offenen Tür, nachgewiesen werden. „Kleine Schulden“, so berichtet sie, zahlt der Verein schon jetzt zurück, damit die Lieferanten die Anlage am Werth auch weiter ansteuern. Den großen Schuldenberg in Höhe von 60.000 Euro, die der neue Vorstand „geerbt“ hat, werde Schritt für Schritt abgetragen.

Während die Besucher bei Kaffee und Kuchen Informationen zum Pferdesport gesammelt haben, hat die Politik wenig Interesse am Verein gezeigt. Markus Gronauer (CDU), Alexander Schumacher (SPD) und Manfred Poell (Die Grünen) haben sich dort nicht blicken lassen. „Der Termin war sicher etwas ungünstig gewählt in den Herbstferien“, sagte Poell auf RP-Nachfrage. „Ich finde es aber gut, dass der Verein nun in die Öffentlichkeit geht.“ Alle drei Oppositionsparteien hatten sich in den Gremien für den Verein stark gemacht.