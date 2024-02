Radio Rakete Syrer spricht in Monheim über Diktatur-Erfahrung

„Poesie der Welt“ heißt das Live-Radioformat der Monheimerin Leocadie Uyisenga, in der sie Dichtung und Poesie aus aller Welt in den Mittelpunkt stellt. Die Sendung des lokalen Internetradios Rakete kann am Mittwoch, 7. Februar, 20 bis 22 Uhr, auch „Zum goldenen Hans” am Ernst-Reuter-Platz 14 besucht werden. Der Eintritt ist frei. Angekündigt für die zweite „Poesie der Welt“-Ausgabe 2024 ist Jabbar Abdullah. Der Archäologe, Kurator und Autor lebt und arbeitet seit 2013 in Köln. Ursprünglich kommt er aus Raqqa im Norden von Syrien, hat an der Universität von Aleppo Archäologie und Museumswissenschaften studiert und später in Alexandria den Master in Islamische Archäologie gemacht. In seinem Buch „Raqqa am Rhein“ erzählt er zum einen von seinen Erfahrungen mit der Diktatur und von seiner Flucht nach Deutschland, zum anderen schildert er ganz alltägliche Situationen im gesellschaftlichen Leben Syriens. „Dadurch wird es uns möglich, auch jenseits von politischen Nachrichten ein Stück weit in das für viele von uns ganz fremde Leben in diesem Land einzutauchen,” sagt Radio-Rakete-Moderator Achim Tang. Jabbar Abdullah widmet sich in seiner Arbeit als Kurator von Ausstellungen und Lesungen auch der Förderung des Austauschs deutscher und syrischer Kultur. Für die „Poesie der Welt“ wird er aus seinem Buch lesen, das beim Bremer „Sujet“-Verlag erschienen ist. Radio-Macherein Leocadie Uyiseng stammt aus Ruanda. Sie schreibt selbst Gedichte, macht Filme und präsentiert Poesie in verschiedensten Formen. Uyiseng will mit ihrem Gast darüber sprechen, wie Kunst und Poesie zum Verständnis verschiedener Lebensrealitäten beitragen können.