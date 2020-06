Wählergemeinschaft mit eigenem Kandidat : Sven Lucht (BGL) will in Langenfeld Bürgermeister werden

Sven Lucht (BGL) will in Langenfeld Bürgermeister werden

Langenfeld Bürgermeister Frank Schneider (CDU) bekommt bei der Kommunalwahl am 13. September einen weiteren Gegenkandidaten. Nach den bislang nominierten Sascha Vilz (SPD) und Dr. Günter Herweg (Grüne) steht nun in Sven Lucht (BGL) ein weiterer Bewerber um den Chefposten im Rathaus fest.

„Frischer Wind im Rathaus würde unserer Stadt gut tun“, meint der BGL-Vorsitzende Andreas Menzel, der den 45-jährigen Lucht als „einen ausgezeichneten Bewerber für die Bürgermeisterwahl“ bezeichnet. Der Inhaber des Bio-Ladens „Rheinkiesel“ an der Solinger Straße gehört zu den Initiatoren der Karibik-Nacht. Er lebt in einer festen Partnerschaft und wohnt in seiner Heimatstadt Langenfeld. „Die Zukunft der Jugendlichen ist mir besonders wichtig“, meint Lucht. In seinem Betrieb bildet er aus, er engagierte sich als Jugendschöffe am Landgericht Düsseldorf und ist seit mehr als zehn Jahren im Stadtjugendring aktiv.