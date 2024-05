Suspendierung von Pfarrer Michael H. „Das Ansehen der Kirche ist beschädigt“

Nachdem am Pfingstwochenende das Erzbistum Köln die Gemeinden des Sendungsraumes Langenfeld-Monheim darüber informiert hat, dass Pfarrer Michael H. bis auf Weiteres von seinen Aufgaben als leitender Pfarrer entbunden ist, gab es am Mittwoch ein Treffen des Pfarrgemeinderats, des Kirchenvorstands und des Seelsorgeteams in Langenfeld. „Es ist richtig, dass es sich bei dem Pfarrer um Michael H. handelt“, bestätigte danach Thomas Antkowiak, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, im Gespräch mit unserer Redaktion.