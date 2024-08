Auf dem Eierplatz in Monheim „Summer-Feeling“ mit Straßen-Tanz

In einem Zug mit Großstädten wie Hamburg und Berlin genannt zu werden, ist für die Gemeinde am Rhein nicht mehr ganz ungewöhnlich. Am Samstag war es wieder soweit: Deutschlands beste Breakdancer traten zum Wettkampf außer in Berlin und Hamburg auf dem Eierplatz in Monheim an. Die Superstars der „Breaker“ machten bei ihrer Red Bull Tour unter anderem beim „Summer-Weekend“ halt. Dafür hatte unter anderem Dejan Lekic gesorgt, der mit seiner Urban Dance Tanzschule vor Ort (Area UDC) statt Walzer und Foxtrott Footwork und Freezes anbietet.