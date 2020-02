Langenfeld Monheim Unwetter : Sturm „Sabine“: Am Montag fällt der Unterricht aus

Langenfeld/Monheim Die vom Deutschen Wetterdienst heute Vormittag bestätigte Unwetterwarnung für den Kreis Mettmann wird bis „voraussichtlich Montagmorgen, 4 Uhr" bestehen bleiben.

(elm) Nachdem am Freitag bereits die weiterführenden Schulen der Stadt Langenfeld verkündet hatten, den Unterricht am Montag ausfallen zu lassen, hat sich die Stadt Langenfeld als Schulträger inzwischen dazu entschieden, auch die Grundschulen am morgigen Montag, 10. Februar, zu schließen. Die jeweiligen Netzwerke der einzelnen Schulen werden am heutigen Sonntag aktiviert, um die Eltern auf dem direkten Wege zu informieren. Wer keine Möglichkeit hat, seine Kinder zu betreuen, kann sie in die auf jeden Fall besetzten Grundschulen bringen. Unterricht findet aber nicht statt. Ulrich Moenen, Fachbereichleiter Schule, appelliert an die Eltern, „ihre Kinder am Montagmorgen nicht allein zur Betreuung gehen zu lassen, sondern sie persönlich in die Schule zu bringen, wenn es aus Gründen der Betreuung nicht anders möglich ist.“

Die städtischen Kindertageseinrichtungen sind geöffnet, da hier die Kinder in der Regel von den Eltern bis in die Kita gebracht werden. Es liegt hierbei grundsätzlich im Ermessen der Eltern, ihre Kinder dorthin zu bringen oder nicht.

Der Waldkindergarten wurde aus Sicherheitsgründen in Abstimmung mit den Betreibern der Einrichtung am Montag geschlossen. Auch der Waldfriedhof am Kapeller Weg ist ab dem heutigen Nachmittag geschlossen und wird erst wieder geöffnet, wenn sich die Sturmlage entspannt haben wird.

Da auch am Montag noch mit Sturmböen zu rechnen ist, hat sich auch die Stadtverwaltung Monheim entschlossen, den Unterricht am Montag ausfallen zu lassen. Für alle Kinder, die in die Schule kommen, ist dennoch für eine ganztägige Betreuung gesorgt. Das gilt ebenso für die Angebote des Offenen Ganztags. Auch die Kitas bleiben geöffnet.