Langenfeld : „Sabine“: Kein Monster-Sturm, aber Gefahr bleibt

Im Garten eines Mehrfamilienhauses an der Fontanestraße in Langenfeld drohte ein Baum auf die Straße zu stürzen. Über die Drehleiter wurden der Baum nach und nach von der Feuerwehr mittels Kettensäge abgetragen. Foto: Patrick Schüller

Die Feuerwehren in Langenfeld und Monheim mussten in der Nacht auf Montag nur selten ausrücken. In Langenfeld fielen fünf Bäume um.

Das Orkantief „Sabine“ hat in Langenfeld und Monheim kaum Schäden angerichtet. Da das stürmische Wetter aber anhält, hat die Stadtverwaltung Langenfeld den Wochenmarkt am heutigen Dienstag abgesagt. „Wegen der angekündigten Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h wollen wir das Risiko in Hinblick auf die Verkaufsstände nicht eingehen“, so Ordnungsamtsleiter Christian Benzrath. Heute findet indes an allen Schulen wieder Unterricht statt.

Feuerwehr: Die Langenfelder Feuerwehr hatte extra alle Führungskräfte im Stabsraum auf der Hauptwache zusammengezogen; um dort die Aufgaben für die Abarbeitung großer Schäden zu verteilen, wie Sprecher Egbert John berichtet. Die Bereitschaft wurde dann über Nacht sukzessive zurückgefahren. Insgesamt bescherte der Sturm der Feuerwehr nur zehn Einsätze: Auf der Immigrather, der Albert-Einstein- und der Bahnstraße mussten umgefallene Bäume beseitigt werden. An der Kurzen Straße richteten die Feuerwehrleute einen umgestürzten Bauzaun wieder auf. In der Auffahrt zur A3 (in Fahrtrichtung Oberhausen) und auf der Fahrbahn der A 542 mussten ebenfalls vom Wind umgelegte Bäume zersägt und zur Seite manövriert werden. Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr noch zweimal ausrücken, weil in Schieflage geratene Tannen an der Lessingstraße auf ein Wohnhaus und an der Fontanestraße auf die Straße zu stürzen drohten. Sie wurden stückweise abgetragen.

Am Montag war die Langenfelder Fußgängerzone wie ausgestorben, auch am Dienstag wird sie leer bleiben: Der Wochenmarkt fällt aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Info Auch heute noch gelten Warnhinweise - Der heutige Wochenmarkt in Langenfeld wurde abgesagt. - Unterricht findet heute wieder statt. Es liegt im Ermessen der Eltern, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder noch einen Tag zu Hause lassen. - Waldfriedhof bleibt gesperrt. Stadt rät auch heute von Aufenthalten im Wald ab.

Die 72 in Monheim „Gewehr bei Fuß“ stehenden Angehörigen der Feuerwehr hatten in der Nacht zu Montag nur einen einzigen Einsatz: Sie entfernten die losen Teile eines Baugerüstes am Steglitzer Platz. „Wir wundern uns sehr, dass nicht mehr passiert ist“, so Feuerwehrchef Torsten Schlender.

Im Schüler-losen KAG widmen sich Nicola von Gehlen und Stephan Wippermann-Janda ihren Klausurthemen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Schulen: An der Grundschule Am Brückentor herrschte gestern eine recht hohe Lehrerdichte: Auf 14 Lehrer kamen nur sieben Schüler. Die Kinder seien von ihren Eltern persönlich abgegeben worden, so Schulleiterin Susanne Hänsch. „Einige berufstätige Eltern sind eben auf die Notbetreuung angewiesen.“ Das Kollegium habe sich ein kleines Programm für diese Kinder überlegt und diese dann am späten Vormittag an die Ogata weitergeleitet, die mit einem stark reduzierten Team antrat. Liane Neuhaus, die Leiterin der Erich-Kästner-Schule ist froh, dass die Kommunikationskanäle gut funktioniert haben und alle Eltern am Sonntag über den Unterrichtsausfall informiert wurden. Nur sechs von 200 Kindern wurden zur Notbetreuung abgegeben. Ins Konrad-Adenauer-Gymnasium hatte sich am Morgen nur ein Schüler verirrt, für den der Tag dann aber noch eine schöne Perspektive bot. Die Hälfte des Kollegiums war erschienen, nur diejenigen mit besonders weitem Anfahrtsweg wurden von ihrer Anwesenheitspflicht befreit. „Wir nutzen die Ruhe, um Klassenarbeiten, die Abi-Vorklausuren und Lern- und Fördergespräche vorzubereiten“, sagt Schulleiter Stephan Wippermann-Janda. Für Dienstgespräche, die sonst nur zwischen Tür und Angel absolviert werden, bot der Tag gestern mehr Muße.

Die Fahnen im Kreisverkehr Rietherbach wurden von „Sabine“ ordentlich geschüttelt.Der Himmel blieb die meiste Zeit des Tages über dräuend schwarz. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Kitas: In den Kitas fehlten am Montag insbesondere die Kinder, deren ältere Geschwister die Schule besuchen. „Der Einfachheit halber haben die Familien dann alle Kinder zu Hause behalten“, heißt es aus der Kita Immigrather Straße. Aus Sicherheitsgründen gab es kein Freispiel in dem mit alten Bäumen bestandenen Garten. Hier profitiert die Kita Langforter Straße von ihrer noch jungen Anlage. „Unser Bäume sind so klein, die sind keine Gefahr“, sagt Stefanie Montalbano. Ansonsten herrsche „ruhiger Ferienbetrieb“.