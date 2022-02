Studiobühne Langenfeld geht neue Wege : Showrooms statt Theaterbühne

Das Ensemble der Studiobühne Langenfeld präsentierte zum ersten Mal ihr Programm in Showrooms. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Nach zweijähriger Zwangspause meldet sich die Studiobühne Langenfeld mit einer Premiere aus Ausschnitten ihres alten und neuen Programms zurück.

Gut 75 Besucher zogen am Samstagabend, eingeteilt in sechs kleine Reisegruppen, durch das Kulturzentrum Langenfeld, auf den Spuren eines scheinbar längst vergessenen Genusses: Kultur, Theater, Kabarett. Statt sich wie vor Corona noch üblich alle in einen Saal zu zwängen und gute zwei Stunden auf die Bühne zu starren, auf der sich die Künstler abwechseln, wurden die Besucher selbst – nach den langen Lockdownphasen und angefressenen Kilos eine willkommene Abwechslung – in Bewegung gebracht. In Showrooms präsentierten die Ensemblemitglieder kleine Appetizer in Form von zehnminütigen Szenen. Auch die jungen Ensemblemitglieder des Kinder- und Jugendtheaters „Blinklichter“ wirkten als Reisegruppenführer mit.

Die erste Station führte die neugierigen Gäste der gelben Gruppe in den Flügelsaal, wo die Studiobühnen-Band bereits wartete: „Willkommen im Seminar Tinnitus in zehn Minuten“, begrüßte Bassist und Bandleader Volker Arnold die Gruppe. Sie spielten zwei Lieder, eines über die Müllproblematik und eines darüber, dass alles irgendwie weitergehen muss. Trotz technischer Defizite – teilweise übertönte der Druck der Instrumente auf den Lautsprechern den Gesang, so dass Teile der Lieder unverständlich blieben – gelang ein guter musikalischer Einstieg in den fast zweistündigen Abend.

Info „Ab auf die Couch“ ab 7. Mai Ab dem 7. Mai präsentiert die Studiobühne ihr neues Stück „Ab auf die Couch“ im Flügelsaal. Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro, an der Kasse im Schauplatz oder online unter www.schauplatz.de Weitere Infos gibt es unter www.die-studiobuehne.de.

Weiter ging es für die Gruppe dann in einen Unterrichtsraum der Volkshochschule. Dort setzten sich Besucher wie Schüler vor eine Tafel. Wenige Augenblicke später erschien ein junger Mann (Henrik Greiner) und stellte sich als Oswald von Amtsstetten vor, Seminarleiter für „Antragslyrik“. Tipps wollte er geben, wie man erfolgreich an Fördermittel und Stipendien kommt. Doch ehe der Kurs beginnen konnte, klopfte es an der Tür und ein älterer Mann trat ein. Es war Schauspieler Simon Rose im Outfit eines Rentners, der hier seine Rente beantragen wollte. Ein humorvolles Intermezzo spielte sich zwischen den beiden ehemaligen Blinklichtern und Neulingen der Studiobühne ab, das schließlich mit der spitzen kabarettistischen Erkenntnis endete, dass man möglichst gebrechlich und krank das Renteneintrittsalter erreichen sollte, um die Staatskassen nicht unnötig zu belasten. „Jemand muss schließlich die Corona-Zeche zahlen“, sprach der Seminarleiter.

Weiter ging es eine Etage höhe im Kulturzentrum zu Ulrich Mikosch, der im Gymnastikraum einen Stuhlkreis aufgebaut hatte und als Talkmaster ein wenig über die Studiobühne referierte und Werbung für das neue Stück machte, dass im Mai uraufgeführt werden soll. Ein kleines Quiz sollte das Zusammenkommen auflockern. In Raum vier wurden per Stream Sketche-Ausschnitte vergangener Aufführungen gezeigt.

Die fünfte Station führte die Reisegruppe in die Großküche der Volkshochschule, wo Heike Schubert als eine Mischung aus Fräulein Rottenmeier und strenger Stewardess die bissige Kalorienkontrolleurin gab. Statt Impfausweis forderte sie, den BMI-Ausweis vorzuzeigen, alternativ den Kassenbon des letzten Einkaufs, um die Kalorienzufuhr zu überprüfen. Die gelte es, ihrer Meinung nach, staatlich zu reglementieren. Schließlich sei jeder fünfte Deutsche mittlerweile übergewichtig und Diabetes eine der größten Volkskrankheiten, die das Gesundheitssystem belasten. Sie schlug ein Bonusprogramm vor für eingesparte Kalorien. „Bei 5000 Bonuspunkten werden Kassenpatienten mit Privatpatienten gleichgestellt – keine Wartezeiten mehr.“ Die meisten der Anwesenden schmunzelten und schauten kritisch auf ihre eigenen zugelegten Coronakilos.

Die letzte Station bestritt Elisabeth Schafheutle, die bei der Studiobühne als Regisseurin eigentlich hinter der Bühne steht. Für die Showrooms allerdings warf sie sich in Schale samt blonder Perücke und gab als Bewerbungstrainerin Victoria Hartmann Tipps, um an den perfekten Job zu kommen. Als Fallbeispiel pickte sie sich Schauspielkollege Lorenz Steidle heraus, der als Jonas Jungblut einen schüchternen Überflieger verkörperte, ein ungeschriebenes Blatt, das Hartmann auf ihre Art zu optimieren wusste.