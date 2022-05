Studiobühne Langenfeld präsentiert neues Stück : „Wir spüren einen deutlichen Einbruch im Vorverkauf“

Langenfeld Die Studiobühne Langenfeld feiert am Samstag, 7. Mai, um 20 Uhr im Flügelsaal Premiere mit ihrem neuen Programm „Ab auf die Couch“. Das teilt die Leiterin von Blinklichtern und Studiobühne, Elisabeth Schafheutle, mit.

Aufführungen Sa., 7. Mai,20:00 Uhr, So., 8.Mai, 19 Uhr Fr., 13. Mai, 20 Uhr, Sa., 14. Mai, 20 Uhr, So., 15. Mai, 19 Uhr, Do., 26. Mai, 19 Uhr, Fr., 27. Mai, 20 Uhr, Sa., 28. Mai, 20 Uhr, So., 29. Mai, 19 Uhr