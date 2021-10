Streit um Martinszüge in Langenfeld : CDU setzt sich ein und fordert Umdenken

Langenfeld Der Jugendamtselternrat der Stadt Langenfeld gibt nicht auf. Bei der Sitzung am Dienstagabend soll diskutiert werden, ob Eltern sich bereit finden, einen Martinszug in Langenfeld zu organisieren. Rund 2300 haben die Petition für einen Zug schon unterschrieben.

Schützenhilfe bekommt der Jugendamtselternrat jetzt von der CDU in Langenfeld. „St. Martin ist das Fest der Nächstenliebe. Schon im vergangenen Jahr mussten die Kinder auf dieses schöne Ereignis verzichten“, sagt Ratsherr Ingo Wenzel. Die CDU Langenfeld bedauere, dass in Langenfeld nicht nur sämtliche St. Martinszüge seitens der Schulen abgesagt wurden, sondern auch die der städtischen Kindergärten. „Mit dieser Entscheidung gehen die Schulen und Stadtverwaltung weit über die Einschränkungen der aktuellen Coronaschutzverordnung hinaus, die Veranstaltungen im Freien mit bis zu 2500 Teilnehmenden ohne Auflagen ermöglicht“, kommentiert Wenzel.

Brauchtum in der Grafschaft : Wo St. Martin in diesem Jahr reitet

Mit St. Martin als „christlichem Brauchtum werden Werte des Teilens und der Nächstenliebe vermittelt, die gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig sind“, argumentiert Wenzel. Fußballspiele fänden wieder vor Publikum statt, Karneval könne in Kürze gefeiert werden – „es erklärt sich aus Sicht der CDU insofern kaum, wieso Kindern dieses besondere Ereignis nicht ermöglicht werden sollte“.

Auch im Netz reißt die Diskussion nicht ab. „Hauptsache, in der Stadt gibt es ein Springbrunnen-Event ohne jegliche Kontaktverfolgung, Abstandsregel oder 2G/3G Nachweis! Die Kinder dürfen es wieder ausbaden und bekommen die Verbote! Danke Stadt Langenfeld Rhld.“, schreibt Mai Imi. Stephan Clemens stellt klar: „Bleibt doch bitte bei der Wahrheit. In Monheim finden keine „städtischen“ Züge statt. Ausrichter sind Vereine wie das Martinskomitee. Weder in Langenfeld noch in Monheim ist die Austragung der Züge Aufgabe der Verwaltung.“