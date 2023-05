Haus-Evakuierung in Langenfeld Bewohner soll Einsatzkräfte beschimpft haben

Nach harscher Kritik an den Einsatzkräften nach der Haus-Evakuierung in der Nacht zu Donnerstag hat ein Bewohner des Hauses an der Hauptstraße selbst Kritik auf sich gezogen. Der Mann habe sich Anordnungen widersetzt und die Rettungskräfte beschimpft und behindert, heißt es von einem mutmaßlichen Zeugen des Geschehens. Der Bewohner, der sich am Tag nach der Haus-Evakuierung im Zuge der Geldautomaten-Sprengung an die RP wandte, bleibt indes bei seiner Darstellung: So habe sich ein Feuerwehrmann ihm gegenüber rabiat verhalten, sei die Betreuung im Notquartier Stadthalle (Getränke, Decken) mangelhaft gewesen. In einem Punkt korrigierte der Mann sich aber: Die Notfallseelsorge sei am Donnerstag bereits um 11 Uhr da gewesen und nicht, wie zunächst behauptet, um 14 Uhr.