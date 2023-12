Einzelhandels-Projekt torpediert? Nachbar von Baumberg-Investor weist Vorwürfe zurück

Der Nachbar des Hüttenbügel-Geländes in Baumberg weist den Vorwurf zurück, das Einzelhandelsprojekt an der Sandstraße (u.a. Supermarkt, Apotheke, Discounter) torpediert zu haben. 18-Millionen-Investor Dennis Hüttenbügel lastet Verzögerungen des Vorhabens unter anderem diesem Nachbarn an (RP vom 2.12.). Hierzu nimmt Dirk Schneier, der sich (wenn auch namentlich ungenannt) zu Unrecht an den Pranger gestellt sieht, wie folgt Stellung: