Kreis Mettmann: Streit um Blitzer auf der Autobahn

Kreis Mettmann Wie zuvor an der A 3 droht um die mobile Anlage an der A 46 nahe der Haan-Ost eine juristische Auseinandersetzung

Nicht wenige Autofahrer, die in den vergangenen Tagen auf der A 46 an der Baustelle Haan-Ost vorbeigefahren sind, haben schon auf ihn geschimpft. Der neue Blitzer, der dort am Autobahnrand steht, hat gefühlt nämlich schon im Akkord Fotos von vermeintlichen Temposündern geschossen. Die wiederum ärgern sich, dass die mobile Überwachungsanlage so positioniert ist, dass sie wie die Verlängerung der Leitplanke wirkt und einen kurz vor dem Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung quasi versteckt erwischt.