Langenfeld Aktion „Streifenwagen“: Bürger kommen mit Bezirksbeamten ins Gespräch

In der kommenden Woche ist der „Streifenwagen" gleich an mehreren Tagen in Langenfeld: Am Montag, 5. Februar, ab 13 Uhr an der Solinger Straße, auf dem Parkplatz vor der Sparkasse, am Dienstag, 6. Februar, ab 15 Uhr in Richrath-Mitte an der St. Martin Kirche. Am Mittwoch, 7. Februar, steht der Bus ab 14 Uhr an der Rheindorfer Straße, auf dem Parkplatz des „Kaufland". Die Bürger können hier die örtlichen Bezirksdienstbeamten treffen und alle Fragen und Anliegen im unmittelbaren persönlichen Gespräch vorbringen.