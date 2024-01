Kran-Abbau Straßensperrungen am Monheimer Tor

Die Bauarbeiten am Monheimer Tor schreiten laut Stadt „mit großen Schritten“ voran. Eröffnen soll die neue Handelsfläche in diesem Sommer, im Herbst folgt dem Zeitplan nach das Kino. Doch erst der Bau-Stress, dann das Vergnügen – und so werden in diesen Wochen die ersten Kräne auf der Baustelle abgebaut. Dafür sind kurzzeitige Sperrungen nötig, wie die Stadtverwaltung mitteilt. An diesem Donnerstag, 1. Februar, sowie am Donnerstag, 15. Februar, und am Dienstag, 20. Februar, wird jeweils zwischen 5 und 24 Uhr der Abschnitt ab dem Kreisverkehr Monheimer an der Straße Ingeborg-Friebe-Platz bis zur Zufahrt zum Busbahnhof gesperrt. Die offizielle Umleitung für diese Tage wird über Krischer-, Mittel- und Schwalbenstraße erfolgen. Auch der Busverkehr wird für die Dauer der Sperrung über diese Strecke umgeleitet, entsprechende Halteverbote werden auf der Mittelstraße eingerichtet. Betroffen sind die Buslinien 777, 788, 789, 790 und 791 sowie die SB 23, SB 33 und SB 79. Haltestellen werden nicht umgelegt.