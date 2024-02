Altweiber und Züge in Langenfeld und Monheim Auf geht’s! Der Straßenkarneval ruft

Und noch einen Lidstrich hier und einen Lipstick-Kussmund dort, dann kann es an diesem Altweiber-Donnerstag losgehen in den Straßenkarneval! In Langenfeld startet das Bühnenprogramm auf dem Stadthallen-Vorplatz um 10.50 Uhr, in der Monheimer Altstadt geht es um 11.11 Uhr los. Und natürlich werden in beiden Städten die Rathäuser gestürmt. In Monheim wollen die Möhnen bereits um 9.11 Uhr zum Angriff blasen, in Langenfeld ist die Schlüsselübergabe auf besagter Bühne. Wichtig für alle Jecken diesmal: der Regenschutz, ob als Klamotte oder Schirm. Oder sie drängen sich gleich in Kneipen oder Partysäle.