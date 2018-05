Monheim : Straße wird nach Schukat benannt

Monheim Ein Teil der Daimlerstraße soll in Hans-Georg-Schukat-Straße umbenannt werden. Über diesen Verwaltungsvorschlag, der in dem Gewerbegebiet lokalen Bezug herstellen soll, beschließt heute der Stadtrat. Im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss befürworteten alle Parteien die Umbenennung des Abschnitts zwischen Bahntrasse und Am Kielsgraben nach dem Gründer der dort ansässigen Firma "Schukat electronic". Doch kritisierte Markus Gronauer (CDU) in der Sitzung, dass der Verwaltungsvorschlag nicht vorher diskutiert wurde.

"Es gibt in Monheim viele verdiente Unternehmer, nach denen man genauso eine Straße benennen könnte." Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) wies darauf hin, dass wie im Falle Hans-Georg Schukat (1930-2012) Straßen in Monheim "grundsätzlich nur nach Toten benannt werden". Es sei ein Signal für das expandierende Familienunternehmen. Drei weiteren in dem Abschnitt ansässigen Unternehmen werde der Aufwand rund um die Adressenänderung erstattet.

(mei)