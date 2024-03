Verfahren wegen Körperverletzung in Langenfeld Streit an der Supermarkt-Kasse eskalierte

Der vermeintliche Geschädigte schilderte das Geschehen vor Gericht so: Als er sich an der Kasse anstellen wollte, sei er an dem Angeklagten vorbeigegangen, als der gerade eine Verkaufskiste unmittelbar vor dem Kassenbereich durchsuchte. Er habe nicht wahrgenommen, dass der Mann bereits anstand, da sich auf dem Kassenband keine Ware von ihm befunden habe.