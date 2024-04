Dank Nisthilfe Nach mehr als 100 Jahren brütet ein Storchenpaar in der Urdenbacher Kämpe

Endlich! Nach mehr als 100 Jahren brütet wieder ein Storchenpaar in der Urdenbacher Kämpe. Genauer gesagt gab es das nach Aufzeichnungen, die der Biologischen Station Haus Bürgel vorliegen, im Jahr 1896 das letzte Mal. Bereits vor einigen Jahren hatte ein junges Storchenpaar die Nisthilfe am Altrhein in der Urdenbacher Kämpe entdeckt und offenbar für gut befunden. Doch damals klappte es nicht mit dem Eierlegen. Während das erste Paar also kinderlos blieb, soll es diesmal gelingen: Die beiden Störche, die sich nun in der Urdenbacher Kämpe ein Zuhause gesucht haben, sind allein oder zu zweit auf dem Nest zu sehen und klappern, was das Zeug hält. Oder sie ziehen gemeinsam, Seite an Seite mit einem Silberreiher, durch die umliegenden Wiesen auf der Suche nach Futter.