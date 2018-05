Langenfeld: Stolze Waldkaserne zeigt sich Bürgern

Langenfeld Der Standort lädt zu seinem zweiten Tag der offenen Tür und verspricht viel Musik und Vorführungen.

Auf zwei Bühnen soll es musikalisch zugehen - schließlich ist das Ausbildungsmusikkorps erst vor wenigen Wochen in sein neues Domizil eingezogen. "90 Lehrgangsteilnehmer haben wir ", sagt Korps-Leiter Michael Euler und wirbt um mehr Nachwuchs: "140 Plätze haben wir zu vergeben." Die Musikstudenten können auf dem Campus leben, was die meisten wohl auch machen. "Hier gehen abends nicht etwa die Lichter aus", so Euler, der keine weiteren Details nennen wollte. Immerhin: Es geht lebhaft zu in den und rund um die Gebäude an der Elberfelder Straße. Und das trifft auch auf die Fauna dort zu. "In letzter Zeit haben wir regelmäßig Besuch von Wildschweinen, die sich unter den Zäunen durchgraben", erzählt Taube, der das Regiment seit Ende März führt. "Die wissen , dass ihnen hier keine Gefahr droht." Man sei dabei, die Zäune zu verstärken und tiefer im Boden zu versenken. Apropos Tiere: Sie dürfen am Tag der offenen Tür nicht mitgebracht werden. Dafür zeigen die Feldjäger ihre Diensthunde im Einsatz; sieben sind derzeit in der Kaserne zu Hause. Zu den Vorführungen gehört auch die Arbeit des Personenschutzes und die waffenlose Selbstverteidigung. "Sehr beeindruckend", findet Ralf Buchwalder, der den Tag als Projektleiter organisiert.