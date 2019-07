Langenfeld : Schießmeister Splawski ist jetzt König

Neuer Schützenkönig in Gieslenberg ist Jürgen Splawski, mit ihm freut sich Ehefrau Roswitha. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

langenfeld Acht Bewerber legten beim Vogelschießen in Mehlbruch an.

(elm) Neuer Schützenkönig der St.Hubertus-Schützenbruderschaft Mehlbruch-Gieslenberg ist Jürgen Splawski. Der 61-jährige Betriebskaufmann aus Mehlbruch schoss den Vogel am Montag gegen 15.30 Uhr mit dem 149. Schuss von der Stange. Nachdem 2018 kein Königsanwärter aus der Deckung gekommen war, hatten heuer acht Schützen in einem spannenden Wettbewerb bis zuletzt auf den Vogel angelegt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Roswitha (54) freut sich Splawski nun auf sein Königsjahr. Er hatte gerade sein Amt als Schießmeister niedergelegt, nachdem er über ein Jahrzehnt lang Schießleiter ausgebildet und den Schießstand betrieben hatte. Er wollte jetzt offenbar mehr Zeit für sein Königsamt haben, munkeln seine Schützenkumpel. Als Adjutanten stehen ihm Roger Schmitz und Dieter Görs zur Seite.

Bereits am Sonntag hatten die jüngeren Schützen mit dem Lichtgewehr, mit dem sie auf Scheiben zielen, ihre neuen Majestäten ermittelt: Neue Bambiniprinzessin ist Jule Hamacher (9). Sie schoss 253 Ringe und geht in die dritte Klasse der Peter-Härtling-Grundschule. Neuer Schülerprinz ist Max Knoll (12) aus Mehlbruch, der hiermit seine Schützenkarriere lückenlos fortsetzt: Er war bereits vor zwei Jahren Bambiniprinz und geht auf die Marienschule in Opladen. Er schoss den Vogel mit dem 118. Schuss von der Stange.