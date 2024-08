Tipps vom Finanzamt Das müssen Sie vor der Abgabe Ihrer Steuererklärung wissen

Das Finanzamt in Hilden weist darauf hin, dass die Frist zur Abgabe der Einkommensteuererklärung 2023 am 2. September 2024 endet. Das gilt für alle Bürgerinnen und Bürger, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind. Das Finanzamt in Hilden ist auch für die Städte Langenfeld und Monheim zuständig. Etwas mehr Zeit hat noch, wer einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein in Anspruch nimmt. Für ihn verlängert sich die Frist bis zum 2. Juni 2025.