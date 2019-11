Gegen Lichtverschmutzung : Langenfeld will schonendes Straßenlicht

Langenfeld will schonendes Straßenlicht

Neue Straßenlaternen an der Solinger Straße in Langenfeld. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Gegen unnötige Lichtverschmutzung bei Nacht soll das Projekt „Sternenhimmel“ Laternen und Strahler optimieren.

Im ganzen Stadtgebiet soll etwas gegen Lichtverschmutzung getan werden, kündigt Bürgermeister Frank Schneider an. Unter dem Titel „Sternenhimmel Langenfeld“ sollen für eine klarere Sicht aufs nächtliche Firmament überall Straßenlaternen und Strahler verbessert werden. Auf seine Initiative hin hätten Rathausmitarbeiter eine Richtlinie „zum nachhaltigen Umgang mit Beleuchtung“ ausgearbeitet. Er sei dabei „von der Sternenstadt Fulda inspiriert worden“. Laut Rathaussprecher Andreas Voss ist beabsichtigt, in Langenfeld „die funktionale Beleuchtung von Straßen und Plätzen auf ein nötiges Maß zu reduzieren“. Dabei solle künftig „vor allem die Abstrahlung nach oben vermieden werden. „Auch zu ,kalte’ Leuchten werden langfristig ersetzt, denn dieses Licht verwirrt so manches Insekt.“