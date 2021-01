Arbeitslosenstatistik Januar : 1712 Langenfelder und 1779 Monheimer suchen Job

LANGENFELD/MONHEIM 1712 Langenfelder und 1779 Monheimer sind aktuell arbeitslos gemeldet. Laut Agentur für Arbeit liegt diese Zahl von 3491 Jobsuchenden im gemeinsamen Bezirk um 109 über der des Dezembers und um 545 der Zahl vor genau einem Jahr.

1712 Langenfelder und 1779 Monheimer sind aktuell arbeitslos gemeldet. Laut Agentur für Arbeit liegt diese Zahl von 3491 Jobsuchenden im gemeinsamen Bezirk um 109 über der des Dezembers und um 545 der Zahl vor genau einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt Ende Januar zusammen bei 6,4 Prozent (im Vorjahr 5,4), in Langenfeld bei 5,2 und in Monheim bei 8,1 Prozent. Im Januar meldeten sich laut Arbeitsagentur in Langenfeld und Monheim zusammen 601 Menschen (neu oder erneut) arbeitslos; das sind 150 weniger als im Januar 2020. Zeitgleich beendeten 498 ihre Arbeitslosigkeit, 30 weniger als im Vorjahresmonat.