Selbstverteidigung für Monheimerinnen Nein sagen – ein hartes Brett

Am Anfang steht ein Mutter-Töchter-Ding zum Weltfrauentag, am Ende ein mit der bloßen Faust zerschlagenes Holzbrett. Mutter Ina und ihre Töchter haben „ihre“ Bretter tatsächlich so zerteilt. Doch bis es so weit war, haben sie mehrere Stunden „Empowerment für Frauen“ geübt, in einem eintägigen Workshop der Volkshochschule, zusammen mit anderen Monheimerinnen. Sie alle wissen jetzt besser, wie man sich als Mädchen oder Frau bei Grenzüberschreitungen zur Wehr setzt.