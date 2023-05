Wassersport in Langenfeld und Monheim Stand-Up-Paddling auf dem Greisbachsee

Donnerstagabends Stand-Up-Paddling, freitagmorgens Muskelkater? Für manche Monheimer könnte das in diesem Frühling oder Sommer genau so sein. Denn am 11. Mai starten SUP-Einsteigerkurse auf dem Greisbachsee, jeweils an zwei Donnerstagabenden hintereinander, je zweieinhalb Stunden. Und manch ein Anfänger, der bisher gedacht hat: Was soll beim Paddeln auf einer Art Surfbrett schon anstrengend sein?, der dürfte sich wundern: „Suppen“, wie die Szene die Trendsportart nennt, strapaziert die Muskeln mehr, als es für Zuschauer am Ufer aussieht.