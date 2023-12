Von Leverkusen nach Monheim Weihnachtsmänner suppen furchtlos auf dem Rhein

Wenn das Rentier streikt, lahmt oder bockt wie die Deutsche Bahn, dann ist es gut, einen alternativen Antrieb zu haben. In Leverkusen und Monheim bietet sich dafür die Rheinströmung an, und so nutzten kürzlich mehrere Weihnachtsmänner selbige, um sich über gut zehn Kilometer hinweg vom Hitdorfer Hafen zum Monheimer Rheinanleger zu befördern. Anlass war das „Nikolaus-Suppen“ des Wassersportvereins (WSV) Monheim. „Suppen“ leitet sich von SUP ab, das wiederum steht für Stand-Up-Paddling, also diesen trendigen Mix aus Surfen und Paddeln. Dabei besteht die Kunst darin, – wie der Name schon sagt – stehend zu suppen. Und das auf dem Rhein – chapeau, Monsieur le Président de WSV, René Waldeck, der das mit seinen SUP-Kameraden zu wagen pflegt! Die als Rotmäntel bzw. Elfen kostümierten WSV-Kursteilnehmer wurden bei 4 Grad Lufttemperatur begleitet von einem Boot inklusive Rettungsschwimmern und Ersthelfern. Deren Eingreifen war aber nicht nötig. Dafür gab es am Anleger in Monheim Glühwein, Kakao und Tee sowie Kleinigkeiten zu futtern. Nächstes Jahr soll sogar gegrillt werden. Noch so ein Trend: Wintergrillen.