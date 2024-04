Umbau der Rheinpromenade in Monheim startet am Montag Städtisches Flair direkt am Flussufer

Es wird zusätzliche Überwege (zwei davon im südlichen Abschnitt) für die Fußgänger geben. Die Bushaltestellen bleiben erhalten, werden aber neu geordnet und barrierefrei ausgebaut. Wird die Fahrbahn auf 6,50 Meter zusammengedrückt, erhalten Nutzer der Promenade mit elf Metern bald doppelt so viel Raum wie aktuell, heißt es. So wird Platz geschaffen für Fußgänger sowie gemütlichen, touristischen Radverkehr in zwei Richtungen. Schnelle Fahrer können die Straße nehmen. Sitzgelegenheiten finden entlang der Promenade Platz. An der Einmündung in den Rheinpark ist die Straße etwas breiter vorgesehen, damit eine Abbiegespur eingerichtet werden kann.