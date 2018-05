Langenfeld/Monheim: Städte und Spielhallen streiten vor Gericht

Langenfeld/Monheim Laut Glücksspielstaatsvertrag ist eine Ballung der Spielstätten inzwischen unzulässig - doch die Betreiber weichen nicht.

Spielhalle reiht sich weiter an Spielhalle. Wer damit gerechnet hatte, dass sich allein durch eine vor einem halben Jahr in Kraft getretene Gesetzesänderung deren Ballung rund um den Immigrather Platz in Langenfeld verringern würde, hat sich verzockt. Dabei schreibt seit dem 1. Dezember 2017 deutschlandweit der Glücksspielstaatsvertrag vor, dass zwei Spielhallen mindestens 350 Meter voneinander entfernt sein müssen. "Dieser Mindestabstand wird rund um den Immigrather Platz mehrfach unterschritten", räumt der städtische Ordnungsamtschef Christian Benzrath. Doch es laufe mit Betreibern ein Rechtsstreit, der noch nicht ausgefochten ist. Ähnliches berichtete aus Monheim Ordnungsbereichsleiterin Christiane Schärfke.

Benzrath hatte nach eigenen Angaben wegen des genannten Mindestabstands nur einem der bisherigen Inhaber den Antrag genehmigt, die Spielhalle weiter zu betreiben. Die Anträge der benachbarten Mitbewerber habe er abgelehnt. Drei in dem Genehmigungsverfahren gescheiterte Geschäftsleute klagen laut Benzrath gegen den Ablehnungsbescheid. Deshalb hat sich seit Dezember in der als Klein-Las Vegas geltenden Gegend um den Immigrather Platz noch nichts verändert. So lange gerichtlich nichts entschieden ist, müssten die bisherigen Glücksspielstätten weiter geduldet werden, sagt der Ordnungsamtschef. "Schließlich wollen wir keine Schadenersatzzahlungen riskieren, falls ein Gericht befindet, dass wir uns für den falschen Betreiber entschieden haben."

In Monheim befinden sich laut Ordnungsbereichsleiterin Christiane Schärfke an drei Standorten insgesamt acht Spielhallen. Die meisten davon ballen sich an der Konrad-Zuse-Straße in Baumberg. "Nachdem wir sie angeschrieben hatten, haben uns die Betreiber plausibel gemacht, dass eine Schließung einen Härtefall bedeuten würde", berichtet Schärfke. Mit dem Argument eines in einem Erlass vom November 2017 formulierten Investitionsschutzes habe das Monheimer Rathaus den Betrieb dieser Baumberger Spielhallen bis Ende Juni genehmigt. Und es bestehe seitens der Inhaber das Bestreben, diese Genehmigung weiter zu verlängern. Auch in Monheim laufe indes ein Rechtsstreit mit dem Betreiber zweier Spielhallen an der Frohn- und an der Neustraße.