Für Gratis-Busverkehr Ein Klima-Stern für Monheim

Jetzt kommt neben Monheim auch noch Korschenbroich hinzu. Weitere 14 Climate Stars gehen außer nach Deutschland nach Italien, Luxemburg, Österreich, Tschechien, Ungarn und in die Schweiz. Insgesamt 169 dieser Sterne wurden bislang vergeben. Die Klima-Bündnis-Jury lobt Monheim, das bis 2035 „klimaneutral“ werden will, als „eine der ersten Kommunen Deutschlands, die konsequent einen kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr anbieten“. Mehr als 38.000 Monheimer hätten das Gratis-Ticket bis Ende 2021 in Anspruch genommen.