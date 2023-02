Stadtwerke Langenfeld „Wir werden den monatlichen Abschlag reduzieren“

Figge Ein hundertprozentiger Ausgleich der Belastungen wird angesichts der historischen Dimensionen, in der wir uns mit Blick auf die Energiekosten bewegen, leider nicht möglich sein. Umso wichtiger ist es, sparsam mit Energie umzugehen. In fast jedem Haushalt gibt es noch Möglichkeiten, Energie einzusparen – zum Beispiel die Heizung herunterdrehen, wenn niemand zu Hause ist, Stoßlüften und beim Duschen auf Dauer und Temperatur achten. Zudem sollte jeder überlegen, ob es nicht auch ein oder zwei Grad weniger im Zimmer tun. Jedes Grad weniger heizen verbraucht sechs Prozent weniger Energie und Geld. Weitere Energiespar-Tipps finden Sie zusätzlich auf unserer Website. Auch die Kollegen in unserem Kunden-Zentrum beraten gerne. og