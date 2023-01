Stadtwerke-Cup in Langenfeld Grundschulen im Fußballfieber

Volle Tribüne, jubelnde Zuschauer und ganz viel Teamgeist. Jedes Jahr nach den Winterferien findet der Stadtwerke-Cup in der Turnhalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums statt. Mitspielen dürfen Schüler der dritten und vierten Klassen der Langenfelder Grundschulen. Neben den Jungen müssen pro Mannschaft auch vier Mädchen angemeldet sein. Die Mannschaften bestehen aus fünf Spielern plus dem Torwart. In jedem Spiel müssen pro Mannschaft mindestens zwei Mädchen auf dem Feld stehen.