Thema im Schulausschuss : Ende des Jahres sollen 40 Luftfilter in Langenfelder Schulen stehen

Die Verwaltung der Stadt Langenfeld rechnet damit, bis Ende des Jahres insgesamt 40 Luftfilter in den Grundschulen aufstellen zu können. Inzwischen ist ein Ingenieurbüro beauftragt, Angebote für Luftreinigungsgeräte zum Schutz vor Corona-Viren einzuholen. Das gab Fachbereichsleiterin Sonja Wienecke am Dienstagabend im Schulausschuss bekannt. „Wenn alles gut läuft, können die Geräte wohl bis Ende des Jahres geliefert werden“, so Wienecke. Im Ausschuss war das erste Mal die Rede von einer konkreten Zahl Luftfilter, die zum Einsatz kommen sollen. „Wenn wir Glück haben, bekommen wir 40 Geräte“, so Wienecke. Das entspricht einem Stückpreis von 2375 Euro. Der Rat hatte am 24. August auf Antrag aller Fraktionen beschlossen, die Klassenräume der städtischen Grundschulen mit Luftfiltern auszustatten. Dafür solle die Verwaltung insgesamt 95.000 Euro ausgeben.