Stadtverwaltung : Rathaus bietet wieder entfallene Dienste an

Langenfeld Die Langenfelder Stadtverwaltung bietet laut Rathaussprecher Andreas Voss nun wieder alle zuletzt entfallenen Dienstleistungen an. Grund: „Es kehren immer mehr Mitarbeiter aus dem Homeoffice ins Rathaus oder die jeweiligen Außenstellen zurück.“

Termine müssten aber telefonisch in den städtischen Referaten direkt vereinbart werden, so Voss. Kontaktdaten seien auf der städtischen Homepage (www.langenfeld.de) über die Suchfunktion zu finden. Die Telefonzentrale hat die Nummer 02173 794-0, das Bürgerbüro die 02173 794-4444. „Da die Teams in vielen Bereichen noch getrennt sind, um im Falle einer Infektion leistungsfähig zu bleiben, können vereinzelt noch Wartezeiten bei der Terminvergabe entstehen.“ Weiterhin gebe es neben Maskenpflicht auch eine Zugangskontrolle am Eingang des Rathauses.