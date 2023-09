Monheim kontrovers Stadtrat diskutiert über Flüchtlingsheim auf Schulgelände

An diesem Mittwoch tagt der Monheimer Stadtrat. Dabei dürfte es in der Sitzung, die um 17 Uhr im Ratssaal beginnt, mindestens bei einem Thema hochkontrovers zugehen: der geplanten Weiternutzung der dreistöckigen Container-Anlage auf dem Schulgelände Krischer-/Lottenstraße als Flüchtlingsheim. Der entsprechende Tagesordnungspunkt – auf Antrag der CDU – ist der 22. von insgesamt 25. Zu Beginn der Sitzung ist die Fragezeit für Einwohner. Die Tagesordnung findet sich unter www.monheim.de im Ratsinformationssystem. Interessierte können die Sitzung ab 17 Uhr live im Rats-TV mitverfolgen. Der Livestream steht im Bereich „Service und Verwaltung“ bereit. Die Tagesordnungspunkte sind anschließend auch über das Archiv einzeln abrufbar, können also auch nach der Sitzung als „Aufzeichnung“ abgerufen werden. Weitere Themen im Stadtrat sind die Verleihung des städtischen Integrationspreises, das neue Linien- und Bedienkonzept der Bahnen der Stadt Monheim sowie die Verteuerung des Marienburgpark-Kunstwerks von Robert Wilson.