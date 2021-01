Themenwoche Kommunalwahl – Bilanz nach 100 Tagen : Neue Bündnisse, Haushaltspanne und eine Aussteigerin

Langenfeld Unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie und ohne die seit zwei Jahrzehnten gewohnte absolute CDU-Mehrheit ist der Mitte September gewählte Stadtrat in die neue Sitzungsperiode gestartet. Die 100-Tage-Rückschau enthält schon manche Kracher.

Die Ausgangslage Der seit 2009 amtierende Bürgermeister Frank Schneider (CDU) siegte mit 52,69 Prozent der Stimmen gegen drei Mitbewerber ohne weitere Stichwahl. Doch hat er in dieser Ratsperiode keine klare Hausmacht mehr im Rücken. Denn die CDU verlor mit 42,3 Prozent gegenüber der Kommunalwahl sechs Jahre zuvor 8,6 Prozentpunkte. Als Wahlgewinner ist die Bürgergemeinschaft Langenfeld (BGL) mit 23,83 Prozent zweitstärkste Kraft im Stadtrat, der sich durch die Stimmenverteilung und Überhangmandate von zuvor 44 auf nun 50 Mitglieder (plus Bürgermeister) vergrößerte. Stärkste Fraktion ist dort die CDU (22 Sitze) vor der BGL (12), Grünen (9), SPD (5) und FDP (2).

Erste Ratssitzungen In geheimer Wahl bestimmten die Politiker im Stadtrat über die stellvertretenden Bürgermeister anhand von zwei Listen. Mit einem gemeinsamen Antrag hatten CDU, SPD und FDP zunächst über eine Satzungsänderung einen dritten Stellvertreterposten geschaffen – den BGL und Grüne als unnötig bezeichneten. Vizebürgermeister blieb Dieter Braschoss (CDU), 2. Stellvertreter wurde Sven Lucht (BGL), 3. Stellvertreter Sascha Vilz (SPD). Schneider und Kämmerer Thomas Grieger brachten in der Dezember-Sitzung des Stadtrats den Haushaltsentwurf 2021 der Verwaltung für die weitere politische Beratung in den Fachausschüssen ein. Zugleich beschloss in dieser Sitzung die Ratsmehrheit im dritten Jahr hintereinander eine Senkung von Grund- und Gewerbesteuer; der Hebesatz beträgt danach seit Anfang 2021 jeweils 299 Prozentpunkte. Schneider bezeichnete dies gerade mit Blick auf Corona als „wirkungsvolle und nachhaltige Unterstützung für alle Langenfelder – ob Hauseigner oder Mieter, ob Unternehmer oder Angestellter“.